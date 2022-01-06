ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:18

В Москве массово задержали пикетчиков, вышедших поддержать протесты в Казахстане

фото ЗакС политика В Москве массово задержали пикетчиков, вышедших поддержать протесты в Казахстане

Столичные правоохранители задержали девятерых москвичей, вышедших на Чистопрудный бульвар в пикеты в поддержку протестов в Казахстане, делится "ОВД-Инфо"*.

В числе задержанных оказались Олег Кравченко, Александр Зимбовский, Елена Сидоренко, Иван Соловьев, Элмар Рустамов, Александр Николаев, Лариса Аносоева.

Сообщается, что в автозак отправили также журналистку, а также мужчину и женщину 70 и 80 лет.

На данный момент неизвестно, отпустят ли задержанных с протоколами или без.

Напомним, в течение последних нескольких дней в Казахстане идут гражданские демонстрации, вызванные намерением местных властей поднять цены на газ. В результате стычек силовиков и манифестантов с обеих сторон имеются погибшие. В отдельных регионах республики введён режим ЧП.

*Проект внесён Минюстом РФ в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама