В Москве массово задержали пикетчиков, вышедших поддержать протесты в Казахстане

Столичные правоохранители задержали девятерых москвичей, вышедших на Чистопрудный бульвар в пикеты в поддержку протестов в Казахстане, делится "ОВД-Инфо"*.

В числе задержанных оказались Олег Кравченко, Александр Зимбовский, Елена Сидоренко, Иван Соловьев, Элмар Рустамов, Александр Николаев, Лариса Аносоева.

Сообщается, что в автозак отправили также журналистку, а также мужчину и женщину 70 и 80 лет.

На данный момент неизвестно, отпустят ли задержанных с протоколами или без.

Напомним, в течение последних нескольких дней в Казахстане идут гражданские демонстрации, вызванные намерением местных властей поднять цены на газ. В результате стычек силовиков и манифестантов с обеих сторон имеются погибшие. В отдельных регионах республики введён режим ЧП.

*Проект внесён Минюстом РФ в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов