Беглов поздравил верующих петербуржцев с Рождеством

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравлениями по случаю православного Рождества. Слова губернатора передаёт пресс-служба Смольного.

Говоря о религиозном торжестве, Беглов вспомнил о пандемии коронавирусной инфекции.

"Для нас этот праздник стал временем, когда нужно уделить особое внимание родным и близким, всем, кому нужны забота и внимание. Особенно это важно сейчас. Мы пережили еще один трудный год пандемии. Пусть праздник Рождества вселит в нас уверенность в великой силе добра, милосердия и праведности", - сказал городской глава.

Резюмируя обращение, Беглов пожелал горожанам "здоровья, счастья и рождественской радости".