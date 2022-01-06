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Новости 6 января, 18:00

Беглов поздравил верующих петербуржцев с Рождеством

фото ЗакС политика Беглов поздравил верующих петербуржцев с Рождеством

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравлениями по случаю православного Рождества. Слова губернатора передаёт пресс-служба Смольного.

Говоря о религиозном торжестве, Беглов вспомнил о пандемии коронавирусной инфекции.

"Для нас этот праздник стал временем, когда нужно уделить особое внимание родным и близким, всем, кому нужны забота и внимание.  Особенно это важно сейчас. Мы пережили еще один трудный год пандемии. Пусть праздник Рождества вселит в нас уверенность в великой силе добра, милосердия и праведности", - сказал городской глава.

Резюмируя обращение, Беглов пожелал горожанам "здоровья, счастья и рождественской радости".


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