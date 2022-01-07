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Новости 15:09

В Смольном отметили рост числа COVID-больных на ИВЛ

фото ЗакС политика В Смольном отметили рост числа COVID-больных на ИВЛ

Всё больше петербуржцев с ковидом подключают к аппаратам ИВЛ: за минувшие сутки их количество увеличилось на восемь, а днём ранее, 6 января, – на 17. Таким образом, за последние 24 часа общее их число возросло на 8%. Обновлённые данные приведены в эпидемической справке Смольного.

В то же время общее количество петербуржцев с COVID-19, лежащих в больницах, снизилось, но незначительно, с 5435 до 5398 человек. За сутки в инфекционные стационары поступили 354 человека. Количество граждан, находящихся в реанимациях, уменьшилось с 627 до 619, но при этом заметно возросло число тех, кто подключен к ИВЛ, – с 345 до 356 пациентов.

Всего для ковидных больных в городе доступно 8002 койко-места, общий фонд свободен на 51,83%

Амбулаторно от коронавируса лечатся 20 607 петербуржцев, на карантин посажены 1344 человека.


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