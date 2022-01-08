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Новости 14:20

В Петербурге растет суточное число госпитализаций граждан с пневмониями и коронавирусом

фото ЗакС политика В Петербурге растет суточное число госпитализаций граждан с пневмониями и коронавирусом

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 8 января, за сутки выросло число поступивших в больницы больных с признаками коронавируса и пневмонии — 381 вместо 354 накануне. В реанимационных отделениях лежат 625 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 360 человек (вместо 356 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 543 пациента.

На карантине находятся 1 386 граждан (накануне их было 1 344), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 20 488 петербуржцев, амбулаторно лечатся 20 922 человека. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 915 165 доз.


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