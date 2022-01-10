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Новости 12:31

За неделю с петербургских улиц вывезли 16 тысяч самосвалов снега

фото ЗакС политика За неделю с петербургских улиц вывезли 16 тысяч самосвалов снега

Комитет по благоустройству отчитался об успехах в уборке снега с петербургских улиц. За прошедшую неделю, целиком состоявшую из праздничных дней, специалисты вывезли около 320 тысяч кубометров снежной массы, что эквивалентно примерно 16 тысячам полных самосвалов. Улицы 10 января продолжают убирать более тысячи машин и более 1,2 тысячи дворников. В день на борьбу с наледями уходит пордяке 2 тысячи тонн смеси из соли и песка.

Всего с начала зимы, оказавшейся чрезвычайно богатой метелями, в городе утилизировали свыше 1,7 млн кубометров снега. Несмотря на кажущиеся высокими показатели, и жители, и чиновники продолжают критиковать качество и объемы зимней уборки. В частности, каждый третий адрес, проверенный ГЖИ, вызвал у инспекторов нарекания. Проблема с уборкой дворов на новогодних каникулах усугублялась проблемой вывоза мусора с контейнерных площадок.

Отметим, что петербургские метеорологи зафиксировали 10 января рекордную с начала зимы высоту снежного покрова - 37 см.


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