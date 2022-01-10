Беглов: 99% пациентов в реанимациях "красных зон" – непривитые

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего эфира на "Радио России" 10 января заявил, что почти все люди, тяжело переносящие коронавирус, не привились от заболевания.

- Напоминаю, что реанимации в "красных зонах" у нас почти на 99% заполнены непривитыми пациентами, - сказал глава города.

Он отметил, что сейчас в Европе новая волна эпидемии из-за недавно обнаруженного штамма коронавируса. Эта волна может дойти и до Петербурга, предположил Беглов. По его мнению, к этому моменту важно вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал.

В конце декабря 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заражения новым штаммом коронавируса омикроном есть и в Петербурге. Пока власти города не сообщили, сколько именно случаев такого заражения.

София Саттарова