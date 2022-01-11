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Новости 20:17

Посещаемость петербургских ТЦ выросла в сравнении с прошлогодними зимними праздниками

фото ЗакС политика Посещаемость петербургских ТЦ выросла в сравнении с прошлогодними зимними праздниками

Вторые по счету новогодние праздники, выпавшие на период пандемии коронавируса, принесли петербургским ТЦ и ТРК больше посетителей, чем аналогичные зимние каникулы начала 2021 года, сообщает сайт телеканала "Санкт-Петербург" со ссылкой на президента российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко. Рост клиентов составил 7,5%. В Москве отмечается схожая картина: там приток гостей увеличился на 8%.

"Мы предполагаем и надеемся, что по мере того, как население будет вакцинироваться, и мы получим так называемый социальный иммунитет, уже восстановятся и цифры по посещаемости", - рассказал Москаленко.

Отметим, что благоприятно выглядящих показателей удалось добиться даже несмотря на введение с 2 января обязательного предъявления QR-кода иммунитета к коронавирусу на входе в любой торговый центр.


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