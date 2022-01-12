В ЗакСе подтвердили информацию о готовящихся сокращениях сотрудников

Аппарат парламента Петербурга ждет реорганизация, в рамках которой отдельные сотрудники будут уволены, подтвердили в пресс-службе Законодательного собрания. Изменения коснутся пяти подразделений Мариинского дворца.

"В Законодательном собрании планируется реорганизация следующих структурных подразделений: Управление по информации и общественным связям, Управление организационного обеспечения, Управление по приему граждан - Приёмная ЗакСа, Управление документационного обеспечения, Управление материально-технического обеспечения. Сотрудники этих управлений получили уведомления о предстоящем изменении условий труда или сокращении", - заявила начальник управления по информации и общественным связям Елена Гаврищук.

Прямого ответа на вопрос ЗАКС.Ру, уведомили ли ее саму о сокращении, начальник управления по информации не дала.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что Гаврищук и руководитель управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина покинут аппарат ЗакСа. Всего под сокращение, по данным издания, попали несколько десятков человек, работавших в Мариинском дворце в годы правления Вячеслава Макарова.