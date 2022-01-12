Участнику митинга в поддержку Навального дали пять лет колонии из-за брошенного файера

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова, которого обвинили в брошенном в сторону силовиков файере. Инцидент имел место на несанкционированной демонстрации, которая прошла 23 января прошлого года в российской столице в знак протеста против преследования оппозиционера Алексея Навального. Игумнову инкриминировали две уголовных статьи — применение насилия к представителю власти и хулиганство. Свою вину он полностью признал и раскаялся, говорится в сообщении от Тверского районного суда Москвы. Государственное обвинение перед Новым годом запросило для него восьмилетний реальный срок.

Напомним, что акция протеста, прошедшая 23 января 2021 года, имела беспрецедентный географический охват: на улицы вышли жители более чем ста городов. В связи с акцией задержали более четырех тысяч человек. Помимо "административок", после демонстрации были возбуждены более сотни уголовных дел, самые известные из которых получили в СМИ названия "дворцового" и "санитарного". Фигурантами последнего оказались ближайшие сподвижники Алексея Навального и другие известные активисты и несистемные оппозиционеры, получившие в основном наказание в виде ограничения свободы.