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Новости 16:59

В Петербурге растет число жителей, находящихся на карантине в связи с коронавирусом

фото ЗакС политика В Петербурге растет число жителей, находящихся на карантине в связи с коронавирусом

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 14 января, за сутки снизилось число поступивших в больницы больных с признаками коронавируса и пневмонии — 358 вместо 383 накануне. В реанимационных отделениях лежат 576 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 334 человек (вместо 329 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 543 пациента (накануне было 5 612).

На карантине находятся 1 651 гражданин (накануне их было 1 503), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 21 957 петербуржцев, амбулаторно лечатся 23 377 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 871 408 доз.


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