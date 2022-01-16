"Пока все ругают Беглова": Илья Варламов посетовал на неубранную от снега Москву

Урбанист Илья Варламов удивился неубранным от снежной жижы московским набережным: наблюдениями он поделился с подписчиками в сториз Instagram во время утренней пробежки.

"Пока все ругают Беглова, вот так выглядит бегодорожка в Москве. Вот как тут бежать... Непонятно!" — сетует блогер.

Напомним, на качество зимней уборки петербуржцы жалуются с самого начала зимы. При этом недовольны не только жители дворов, но и проверяющие ведомства. Так, ГЖИ, подводя промежуточные итоги инспекций в середине новогодниз каникул, сообщила, что треть дворов убирают от снега и наледи неудовлетворительно.

Добавим, что о проблемах неубранного Петербурга стали уже слагать песни: накануне напомнила о себе группа "Ленинград", выпустившая клип с критикой властей.

Кроме того, ранее сегодня, 16 января, в НИИ им. Джанелидзе заявили о перегрузе травматологических отделений: большая часть пострадавших упали на улицах.