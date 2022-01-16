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Новости 17:58

Оксана Дмитриева предложила вернуть россиянам накопительную часть пенсии

фото ЗакС политика Оксана Дмитриева предложила вернуть россиянам накопительную часть пенсии

Представляющая Петербург в Государственной думе беспартийный депутат Оксана Дмитриева выступила с предложением вернуть деньги тем россиянам, которые перечислили средства в накопительную часть пенсии до 2014 года.

Парламентарий уверена, что гражданам необходимо дать право выбора, чтобы они могли вернуть и направить деньги в страховую часть с соответствующей переиндексацией.

"В случае банкротства или исчезновения НПФ либо там нулевая или отрицательная доходность, все убытки граждан должно взять на себя государство, которое в своё время навязало гражданам эту систему", – делится соображениями Дмитриева у себя "ВКонтакте".

Депутат напомнила, что замороженными с 2014 года остаются порядка 3 трлн рублей, дства просто забыли, а ведь этих отчислений около 3 триллионов рублей, которые должны лежать на счетах в НПФ и управляющих компаний.

Добавим, Минфин РФ намерен внести в Госдуму законопроект о возврате замороженной в 2014 году накопительной части пенсий россиян.

До 2014 года россияне самостоятельно выбирали, как использовать пенсионные отчисления: для формирования накоплений или для передачи в страховую часть. После заморозки накопительной части, которая подавалась как временная мера и при этом постоянно продлевается, пенсионные взносы автоматически уходят на выплаты нынешним пенсионерам.


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