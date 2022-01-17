Слушание по уголовному делу в отношении помощника экс-депутата Коваля отложили

Выборгский районный суд Петербурга отложил заседание по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в отношении Андрея Гришина, помощника экс-депутата ЗакСобрания Романа Коваля. Оно должно было состояться 17 января. Как сообщили ЗАКС.Ру в районном суде, слушание пришлось отложить из-за болезни подсудимого. Новой даты, когда пройдет заседание, в суде назвать не смогли.

Это третья попытка суда провести заседание. Материалы дела передали еще в октябре 2021 года. С тех пор пор слушания по делу трижды переносились.

Напомним, Гришина обвиняют в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1УК). Его и Коваля задержали летом 2020 года. Следствие считает, что помощник депутата передавал Ковалю откаты от бизнесменов якобы за "помощь" в выделении средств через "депутатскую поправку". Обвинение считает, что парламентарий добивался выделения средств медучреждениям, которые позже якобы заключали контракты с "нужными" поставщиками. На экс-депутата возбудили дело за получение взятки (ст. 290 УК). Следствие полагает, что сумма "откатов" составляет более 16 млн рублей.

Константин Леньков