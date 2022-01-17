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Новости 16:11

В ходе ночных рейдов в Петербурге закрыли еще шесть баров

фото ЗакС политика В ходе ночных рейдов в Петербурге закрыли еще шесть баров

Петербургские чиновники и силовики отчитались о рейдах, проведенных с 7 по 17 января по магазинам, заведениям общепита и точкам предоставления различных услуг с целью выявления нарушителей противоэпидемических правил. В дневное время госслужащие проинспектировали 101 предприятие в Калининском, Невском, Кировском, Московском и Центральном районах, обнаружив нарушения в шести магазинах.

Вопреки запрету на ночную работу баров одиннадцать из проверенных заведений продолжали пускать клиентов после полуночи. Нарушения привели к закрытию шести баров, администрациям остальных баров-нарушителей грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов, комментируя традиционные проверки, констатировал, что город столкнулся с заметным ухудшением эпидемической обстановки: "нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости".

фото: gov.spb.ru


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