Беглов считает неприемлемыми разногласия по QR-кодам - правила надо выполнять

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что недопустимо наличие разногласий из-за QR-кодов. Речь идет о действующем в городе ограничении - пускать в общественные места только по QR-коду о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или по медотводу от прививки.

- Напомню, что с 2 января в нашем городе введена система обязательных QR-кодов. Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми, - заявил Беглов.

По его словам, сейчас перед всеми стоит общая задача: сохранить жизнь и здоровье петербуржцев.

Напомним, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук предложил Беглову подумать об отмене QR-кодов в городе. Ранее власти России решили отложить рассмотрение федерального законопроекта о введении кодов для посещения общественных мест.

София Саттарова