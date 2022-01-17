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Новости 18:19

Беглов считает неприемлемыми разногласия по QR-кодам - правила надо выполнять

фото ЗакС политика Беглов считает неприемлемыми разногласия по QR-кодам - правила надо выполнять

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что недопустимо наличие разногласий из-за QR-кодов. Речь идет о действующем в городе ограничении - пускать в общественные места только по QR-коду о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или по медотводу от прививки. 

- Напомню, что с 2 января в нашем городе введена система обязательных QR-кодов. Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми, - заявил Беглов.

По его словам, сейчас перед всеми стоит общая задача: сохранить жизнь и здоровье петербуржцев. 

Напомним, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук предложил Беглову подумать об отмене QR-кодов в городе. Ранее власти России решили отложить рассмотрение федерального законопроекта о введении кодов для посещения общественных мест. 

София Саттарова


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