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Новости 17:27

В Петербурге число "ледяных" травм на зимних праздниках за год снизилось вдвое

фото ЗакС политика В Петербурге число "ледяных" травм на зимних праздниках за год снизилось вдвое

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, выступая в эфире "Эха Петербурга", поделился с аудиторией радиостанции статистическими выкладками относительно числа горожан, которые травмировались из-за гололедицы. По данным чиновника, на прошлых новогодних каникулах таковых оказалось вдвое больше, чем на нынешних.

Между тем, депутат Борис Вишневский 18 января отправил официальные запросы в комитет по благоустройству и комитет по здравоохранению, желая знать точное число пострадавших петербуржцев от последствий плохой зимней уборки. "Яблочника" интересует период с 15 декабря по 18 января.

Отметим, что тема неубранности города актуализировалась после того, как на прошлой неделе оттепель вновь сменилась заморозками: в городе начали переполняться травмпункты. Болезненную тему частично осветил в новом клипе своего коллектива музыкант Сергей Шнуров, чем вызвал острую реакцию у отдельных представителей городской власти.


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