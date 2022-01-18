ТАСС: В подразделениях петербургского главка МВД проходят обыски

Представители Главного управления собственной безопасности МВД явились 18 января с обысками в помещения, занимаемые управлением экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Следственные действия объясняются, по словам собеседника агентства, проверочными материалами о должностных преступлениях.

Напомним, что в декабре петербургское ГУ МВД подверглось проверке со стороны московских коллег. Ее следствием стали несколько отставок в руководстве главка и иные санкции в отношении как минимум 18 полицейских. В частности, должности лишился Евгений Ульянов, до последнего времени возглавлявший петербургское управление экономической безопасности и противодействия коррупции.