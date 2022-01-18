В Новгородской области закончились и "Спутник V", и "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения Новгородской области объявило о том, что запас вакцин от коронавируса, изготовленных центром имени Гамалеи ("Спутник V" и "Спутник Лайт"), на региональной фармбазе полностью исчерпан. Впрочем, критической ситуация не должна остаться надолго.

"Мы ожидаем, что новая партия вакцины "Спутник V" поступит в регион уже в среду. Тогда же вакцина будет распределена по районам области", - приводит "Интерфакс" слова официального представителя ведомства, Умагат Лабазановой.

В свою очередь, о возможных новых поставках однокомпонентного "Спутника Лайт" областному правительству пока ничего не известно.

Согласно последним официальным данным, всего в регионе полностью прошли вакцинацию от коронавируса почти 287 тысяч человек. Коллективный иммунитет в Новгородской области оценивается в 71,7%.