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Новости 9:51

В Смольном проанализировали обращения через сайт госуслуг, связанные с коронавирусом

фото ЗакС политика В Смольном проанализировали обращения через сайт госуслуг, связанные с коронавирусом

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал и уточнил слова премьер-министра Михаила Мишустина, накануне заявившего, что чиновники Смольного своевременно не рассмотрели более четверти из 1,5 тысячи обращений граждан по вопросам, связанным с коронавирусом.

По данным Лисовца, непосредственно медпомощи при коронавирусе касались только 0,5% обращений из более чем 650 тысяч, поступивших через сайт госуслуг за прошлый год и январь нынешнего года. Из слов председателя комздрава следует, что все это тематическое меньшинство вопросов так или иначе рассмотрено.

"В настоящее время из числа необработанных [обращений] - они исключительно связаны с вопросами получения QR-кодов, возможностью записаться на вакцинацию и наличием той или иной вакцины. С вопросами оказания экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, доступностью первичной медицинской помощи - все отработаны своевременно", - приводит его слова ТАСС.

Пик активности граждан пришелся на ноябрь и начало декабря 2021 года, когда ежедневно поступало до 10 тысяч обращений. В подавляющем большинстве петербуржцы интересовались различными аспектами вакцинации, в том числе сроками и технологией получения сертификата. На сегодняшний день в среднем профильным чиновникам приходит около тысячи письменных обращений каждый день.


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