Бельский о Шнурове: Творческий мусор навсегда останется в нашей памяти

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский перед началом заседания 19 января высказался о клипе "Пока так", в котором группа "Ленинград" критиковала губернатора Александра Беглова за плохую уборку города от мусора и снега.

Спикер ЗакСа расценил песню как оскорбление Северной столицы и заявил, что депутаты должны защищать свой город.

- Критика должна быть. Но мы должны защищать наш город. Есть коллеги, которые пытаются привлечь к себе внимание, сделать определенный хайп. Мое отношение вы знаете, я не люблю популизма, - рассказал Бельский.

Также он упрекнул Шнурова в том, что тот назвал группу в честь города и при этом использует мат. Проблема оскорбления Петербурга, которое якобы допустил лидер "Ленинграда", по мнению спикера, более важна, чем проблема с вывозом мусора.

- Для нас основное - это не то, что есть проблема, связанная с вывозом мусора, ее надо решать. Для нас, петербуржцев, основное - это, чтобы не оскорбляли наш город. Город - это святое. Мусор, конечно, мы вывезем, а творческий мусор навсегда останется в нашей памяти.

Напомним, представители органов власти из Петербурга уже третий день ругают Шнурова за его клип. О том, как это происходит, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев