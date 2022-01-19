Более 450 россиян находятся в белорусских колониях и СИЗО

В Белоруссии в статусе приговоренных к реальным срокам лишения свободы на сегодняшний день находятся 346 россиян, тогда как еще 109 содержатся в местах в предварительного заключения. Эти данные РБК предоставила российская дипмиссия в ответ на январский запрос. Впрочем, чиновники уточнили, что информация актуальна на 1 июля прошлого года.

Не менее одиннадцати россиян подверглись уголовному преследованию в связи с участием в протестах лета-осени 2020 года, связанных с непризнанием сотнями тысяч демонстрантов очередной победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Один из этих одиннадцати человек, 24-летний Даниил Чемоданов, уже успел освободиться после года, проведенного в колонии. Реальные сроки получили еще семеро участников несостоявшейся "БЧБ-революции". Наконец, оставшиеся трое россиян, замеченных в протестах, ожидают вердикта, в том числе София Сапега, самолет с которой скандально посадили в мае прошлого года в небе над Белоруссией под ложным предлогом террористической угрозы.