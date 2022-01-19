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Новости 14:02

Новгородское правительство успокоило жителей: вакцины в регионе достаточно

фото ЗакС политика Новгородское правительство успокоило жителей: вакцины в регионе достаточно

По состоянию на 19 января запас вакцин от коронавируса в Новгородской области не вызывает опасений, дал понять журналистам пресс-секретарь губернатора Николай Шестаков. Накануне в СМИ появились сведения о том, что на региональной фармбазе закончились и самая ходовая вакцина "Спутник V", и однокомпонентная "Спутник Лайт".

"По данным Минздрава области, запас [Спутника V] составляет 30 тыс. доз, вакцина оперативно распределяется по всем районам и медучреждениям области в зависимости от потребности. Что касается вакцины "Спутник Лайт", она также имеется в наличии", - уточнил официальный представитель губернатора, цитируемый ТАСС.

По последней информации, как минимум один укол от инфекции получили свыше 302 тысячи жителей области. Это чуть больше половины от всего населения, включая детей. Полностью иммунизировались 202 тысячи жителей Новгородчины.


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