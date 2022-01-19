Билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

Футбольная организация УЕФА установила цены на билеты для посетителей финала Лиги чемпионов, который должен пройти 28 мая в Петербурге, сообщает сайт телеканала "Матч ТВ". Всего на этом матче будут действовать четыре категории билетов.

Самые дешевые будут стоить 90 евро (почти 8 тысяч рублей), и далее по нарастающей - 490 евро (около 43 тысячи рублей), 690 евро (около 60 тысяч рублей) и 1390 евро (около 120 тысяч рублей). В стоимость самых дорогих билетов уже входят еда и напитки.

Отметим, что к стадии плей-офф в Лиге чемпионов не осталось российских клубов: на сегодняшний день шанс на попадание в финал имеют только команды из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Голландии, Португалии и Австрии.