Возложение цветов в память о Маркелове и Бабуровой устроили в Петербурге

На Троицкой площади в Петербурге вечером 19 января возлагают цветы в память об убитых 13 лет назад адвокате, социал-демократе Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты", анархистке Анастасии Бабуровой.

Всех неравнодушных в соцсетях призывали прийти к Соловецкому камню к 21:00. К этому времени собралось около 40 человек. Некоторые оставляют цветы и свечи и уходят, другие остаются у монумента. Рядом с площадью заранее дежурили сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент ЗАКС.Ру заметил один ПАЗ и два минивэна полиции.

Маркелова убили двумя выстрелами в затылок в центре Москвы 19 января 2009 года, когда он возвращался со своей пресс-конференции. Позже киллер выстрелил в шедшую рядом с ним Бабурову. Через несколько часов она скончалась в больнице. Ответственность взяла на себя Боевая организация русских националистов (БОРН), на счету которой уже было несколько убийств. Суд установил, что в Маркелова и Бабурову стрелял нацист Никита Тихонов. Он получил пожизненное заключение. Его подельница и сожительница Евгения Хасис - 18 лет лишения свободы. В декабре 2021 года Верховный суд России направил дело Тихонова и Хасис на пересмотр. За организацию ряда убийств, основание БОРН и хранение оружия пожизненный срок получил также создатель националистической организации "Русский образ" Илья Горячев.

Маркелов, будучи адвокатом, представлял в судах Анну Политковскую и других журналистов "Новой газеты", родственников антифашистов, убитых нацистами, нескольких бывших заложников театрального центра на Дубровке, главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, покалеченного за свою профессиональную деятельность. Был адвокатом родственников Эльзы Кунгаевой, убитой полковником Юрием Будановым.

Сергей Еремеев