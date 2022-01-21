Депутат Павлов предложил ввести для петербуржцев "тихий час"

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов внес законопроект, запрещающий нарушать тишину и покой жителей многоквартирных домов с 13-00 до 15-00.

Согласно инициативе, во время "тихого часа" нельзя будет проводить ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы. Действие закона предлагается не распространять на ликвидацию последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, уборку снега и проведение неотложных работ, направленных на личную или общественную безопасность.

Нарушители могут отделаться предупреждением или получить штраф. От 500 до 5 000 рублей - для граждан, от 25 000 до 50 000 - для должностных лиц, от 50 000 до 200 000 - для юридических лиц.

- Инициатива родилась после обращений жителей, - рассказал ЗАКС.Ру Павлов. - В Пушкинском районе активно застраиваются окраины: Шушары, Славянка, Ленсоветовский. Молодые мамы с детьми пишут, что их соседи ведут активные ремонты, и просят, чтобы хотя бы на час или два устанавливался "тихий час".

Депутат отметил, что подобная практика реализуется в других регионах, в том числе соседней Ленинградской области. Если "тихий час" действует в новостройках Кудрово, то его можно распространить и на петербургские Шушары, считает Павлов.

Отметим, что это не первая попытка установить в Петербурге дневное время тишины. В 2018 году законопроект о "тихом часе" с 13-00 до 15-00 внесла фракция ЛДПР. Инициативу так и не рассмотрели на пленарном заседании, а губернатор Александр Беглов раскритиковал представленный документ.