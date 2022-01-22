Число новых COVID-случаев в Петербурге перевалило за 8 тысяч

В России вновь отмечен резкий подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 57 212 новых случаев заражения инфекцией. Это на 7 699 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 681 человек (на десять больше, чем накануне). Сумели поправиться 25 525 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 16 094 новых больных, за ней следуют Петербург – 8 451 (на 2 529 больше, чем накануне) и Подмосковье – 2 626. Во всех трех регионах обновлены антирекорды с самого начала пандемии. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 579 человек с коронавирусом и скончались 58 (накануне – 45).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец предупредил, что уже со следующей недели суточное число заболевших в городе, по всей видимости, будет превышать 10 тысяч человек. Граждан уже просят без лишней необходимости не пользоваться общественным транспортом.