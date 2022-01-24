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Новости 13:31

В Барнауле полиция прекратила дело активиста по "дадинской" статье

фото ЗакС политика В Барнауле полиция прекратила дело активиста по "дадинской" статье

Полиция Барнаула прекратила уголовное преследование активиста Виктора Рау по "дадинской" статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении митинговых правил, информирует телеграм-канал "Апология".

Дело в отношении Рау было возбуждено в апреле 2021 года: до этого активиста трижды привлекали к административной ответственности по "протестной" ст. 20.2 КоАП.

"Следствие установило, что действия Виктора Рау не несли в себе общественной опасности: одиночные пикетирования не содержали реальной угрозы причинения вреда конституционно охраняемым ценностям, а размещенные в соцсетях сообщения о публичных мероприятиях не содержали призывов", — сообщили в "Апологии".


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