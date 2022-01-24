Петербургского ресторатора наказали условно за распыление газового баллончика в инспектора Смольного

Красносельский районный суд Петербурга назначал 2 года условного срока предпринимателю Никите Семёнову, который летом прошлого года в ходе проверки общепита распылил газовый баллончик в лицо сотрудника комитета по контролю за имуществом.

Суд принял во внимание, что обвиняемый извинился перед работником ККИ, а также имеет на иждивении бабушку.

"По месту работы характеризуется положительно, на момент совершения преступления был не судим, принес публичных извинений потерпевшему Ф., направил письменное заявление, содержащее извинения, в Комитет по контролю за имуществом", — рассказывает о деле объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент, о котором идёт речь, случился 13 июля 2021 года в ресторане на набережной Матисова канала: этому предшествовало составление административного протокола ККИ. Проверку ведомство организовало после обращения местных жителей. Сотрудники комитета прибыли к заведению с тем, чтобы изъять уличную мебель, установленную на набережной незаконно. В ходе оперативного мероприятия из ресторана вышел мужчина, представившийся замдиректора организации, и распылил в сторону инспекторов газовый баллончик.