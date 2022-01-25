Бельский и Беглов поздравили петербуржцев с Днём российского студенчества

Петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский выступили с поздравлениями по случаю Татьяниного дня - Дня российского студенчества, который в стране ежегодно отмечается 25 января.

Губернатор отметил, что в вузах Северной столицы сегодня получают высшее образование свыше 322 тысяч человек. Он также рассказал о планах по развитию Политеха, СПбГУ и ИТМО.

"Полтора десятка университетов включены в международные рейтинги. В наших ближайших планах – создание современных кампусов мирового уровня – на базе Санкт-Петербургского государственного университета, Политехнического университета Петра Великого и Национального исследовательского университета ИТМО", - поделился планами на будущее Беглов.

Бельский, в свою очередь, поздравил с праздником не только студентов, но и педагогов, отметив их кропотливый труд.

"Учеба в вузах закладывает фундамент для реализации самых амбициозных планов, открывает перед вами безграничные возможности. Пусть знания и навыки, полученные в наших вузах, распахнут вам двери в новую большую жизнь, станут крепким фундаментом для профессионального роста", - заключил спикер Заксобрания.