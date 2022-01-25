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Новости 11:25

Бельский пообещал представить Повелию "тепловую карту" по уборке Петербурга от снега

фото ЗакС политика Бельский пообещал представить Повелию "тепловую карту" по уборке Петербурга от снега

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский намерен представить курирующему уборку города вице-губернатору Анатолию Повелию, а также руководителю комитета по благоустройству парламентскую разработку – "тепловую карту".

На карте, напомним, будут отмечены наиболее проблемные районы города и территории, где с уборкой снега все не так плохо. Самые сложные участки отметят красным цветом, зеленым – те, где острота проблемы наименьшая.

"Этой зимой город столкнулся с серьезными проблемами. В результате выпадения осадков сверх нормы городские службы и управляющие компании испытали затруднения с очисткой многих улиц, магистралей, внутриквартальных и дворовых территорий. В настоящее время депутаты составляют "тепловую карту" Петербурга, на которой будут отмечены самые проблемные территории и адреса. Мы представим её вице-губернатору и главе комитета по благоустройству и постараемся найти решение этих неотложных задач. Вместе мы должны сделать так, чтобы эта ситуация не повторялась в будущем", – приводит заявление Бельского пресс-служба парламента.

О визите Повелия в ЗакС стало известно днём ранее, 24 января.


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