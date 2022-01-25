Бельский пообещал представить Повелию "тепловую карту" по уборке Петербурга от снега

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский намерен представить курирующему уборку города вице-губернатору Анатолию Повелию, а также руководителю комитета по благоустройству парламентскую разработку – "тепловую карту".

На карте, напомним, будут отмечены наиболее проблемные районы города и территории, где с уборкой снега все не так плохо. Самые сложные участки отметят красным цветом, зеленым – те, где острота проблемы наименьшая.

"Этой зимой город столкнулся с серьезными проблемами. В результате выпадения осадков сверх нормы городские службы и управляющие компании испытали затруднения с очисткой многих улиц, магистралей, внутриквартальных и дворовых территорий. В настоящее время депутаты составляют "тепловую карту" Петербурга, на которой будут отмечены самые проблемные территории и адреса. Мы представим её вице-губернатору и главе комитета по благоустройству и постараемся найти решение этих неотложных задач. Вместе мы должны сделать так, чтобы эта ситуация не повторялась в будущем", – приводит заявление Бельского пресс-служба парламента.

О визите Повелия в ЗакС стало известно днём ранее, 24 января.