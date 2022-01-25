Новый максимум: за сутки COVID-19 выявили у 67 809 россиян

В России поставлен новый суточный антирекорд по количеству заболевших COVID-19: за минувшие 24 часа инфекцию подхватили 67 809 жителей страны, что стало новым максимумом с начала пандемии, сообщил 25 января оперативный штаб.

Жертвами болезни стал ещё 681 человек, вылечились - 26 404 заражённых. В больницы с коронавирусом за сутки попали 12 837 россиян.

Москва и Петербург также обновили антирекорды по суточному приросту инфицированных: в столице выявлено 18 935 новых случаев, в городе на Неве - 9 722.

Всего с начала пандемии коронавирус был подтверждён у 11 241 109 россиян.