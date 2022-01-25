В Смольном признали неэффективность эксперимента по уборке тротуаров жилищными службами

Опыт передачи узких тротуаров исторического центра Петербурга для уборки жилищными организациями признан неэффективным, следует из ответа главы комитета по благоустройству Василия Пониделко на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

"Основной причиной явилось то, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время. При этом ручная уборка носит продолжительный характер, что не позволяет обеспечить нормативное состояние тротуаров в требуемые сроки", - объяснил Пониделко.

В ответе также говорится, что штат дворников, работающих в дорожных специализированных предприятиях Петербурга, укомплектован только на 80%. Основная причина недоукомплектованности кадров - низкий уровень оплаты труда, признал глава Комблага. Он заметил, что средства резервного фонда города комитету не выделялись.