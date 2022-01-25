Зал заседаний ЗакСа снова закроют для журналистов

На заседание Законодательного собрания Петербурга 26 января из-за обострившейся ситуации с COVID-19 не будет допущена пресса, сообщили в управлении информации городского парламента.

Попасть в зал не смогут даже телеоператоры и фотографы. Следить за обсуждением вопросов повестки дня рекомендовано по трансляции из Малого зала. Рассаживаться там прессу попросили с соблюдением социальной дистанции - через кресло.

Также из-за ситуации с коронавирусом отменили традиционный брифинг председателя Заксобрания Александра Бельского и торжественное мероприятие в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Ранее в ЗакСе перенесли начало работы рабочей группы по вопросу размещения вышек операторов сотовой связи.

Напомним, большинство журналистов перестали пускать в зал заседаний в конце шестого созыва, когда парламентом руководил Вячеслав Макаров. Бельский, став председателем осенью 2021 года, отменил этот запрет.

За последнюю неделю Петербург несколько раз бил антирекорд по числу суточного прироста заразившихся COVID-19. По данным на 25 января за сутки в городе коронавирус выявили у 9 722 петербуржцев.