ОМОН не пускает создателя "карты сопротивления" Коновалова в закрытый бар на Рубинштейна

Днём 25 января на улице Рубинштейна собралось около 60 человек. Встречу организовал идейный вдохновитель "карты сопротивления", предприниматель Александр Коновалов. Он попытался вместе с юристами пройти в заведения, которые опечатал Следственный комитет во время ночного рейда 23 января.

Коновалов вместе с владельцем бара Noir Николаем Амбросимовым и его адвокатом попытались попасть внутрь помещения. На входе стоят сотрудники Росгвардии. Владелец заведения сказал, что силовики отказываются с ними говорить. По его словам, из-за закрытия на кухне испортились продукты на сумму около полумиллиона рублей.

Пускать пришедших в заведение силовики отказались. Подход к бару перекрыл ОМОН. Поблизости дежурят десятки полицейских. В самом начале они выписали Коновалову предостережение о недопустимости проведения митингов. Сам Коновалов утверждает, что не собирается проводить никаких акций.





Напомним, в ночь на 23 января силовики провели масштабный рейд по барной улице. В результате проверки Следственный комитет опечатал 20 заведений. Причиной стал якобы отказ владельцев общепита проверять QR-коды у посетителей и прекращать работу после полуночи, как этого требует постановление №121, вводящее ограничения во время пандемии коронавируса.

Константин Леньков