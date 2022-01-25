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Новости 16:42

Росприроднадзор заинтересовался "радужными разводами" на Неве

фото ЗакС политика Росприроднадзор заинтересовался "радужными разводами" на Неве

Появление характерных для горючих жидкостей масляных пятен на поверхности Невы в районе Синопской набережной стало основанием для проверки Росприроднадзора. Об этом сообщает 25 января пресс-служба Северо-Западного управления ведомства. 

"Обнаружен выпуск, через который, предположительно, загрязняющие вещества сбрасываются в водный объект", - говорится в сообщении.

Оставление на воде "радужных разводов" грозит нарушителю административным судопроизводством. О проблеме чиновники узнали из рассказа "очевидцев".


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