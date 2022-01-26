Повелий о снежной уборке: Губернатор принимает все промахи как личное горе

Петербургский градоначальник Александр Беглов внимательно следит и очень переживает за то, как убирают город от снега и наледи. Об этом на заседании ЗакСа 26 января заявил его заместитель Анатолий Повелий.

- Губернатор принимает все наши промахи как свое личное горе, – отметил Повелий.

Он также отметил, что у города есть деньги на уборку снега, а у губернатора и правительства — "понимание важности рассматриваемых вопросов".

Ранее вице-губернатор заявил, что не удовлетворен качеством уборки Петербурга в зимний период.

Напомним, Повелий с октября отвечает за вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Перед своим назначением на должность вице-губернатора чиновник заявил депутатам, что Петербург готов к зиме и что город должен готовиться к каждой зиме как к аномальной.

Сергей Еремеев