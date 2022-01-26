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Новости 13:54

ЗакС делегировал своих представителей в рабочую группу по запахам

фото ЗакС политика ЗакС делегировал своих представителей в рабочую группу по запахам

Депутаты Александр Ходосок ("Единая Россия") и Андрей Алескеров ("Справедливая Россия") будут представлять Заксобрание Петербурга в рабочей группе по подготовке предложений по регулированию запахов рабочей группы по вопросам разработки "Концепции развития территориальной системы государственного экологического мониторинга в Санкт-Петербурге на период до 2030 года". Это решение городской парламент принял 26 января.

Название рабочей группы развеселило председателя ЗакСа Александра Бельского. Он несколько раз не мог сдержаться и начинал смеяться, когда читал его.

- Коллеги интересуются, если все переболеют коронавирусом и потеряют обоняние, мы будем новых делегировать? – пошутил Бельский.

Сергей Еремеев


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