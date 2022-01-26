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Новости 15:45

Бельский задумался об организации комиссии ЗакСа по созданию комфортной городской среды

фото ЗакС политика Бельский задумался об организации комиссии ЗакСа по созданию комфортной городской среды

В Законодательном собрании Петербурга может появиться комиссия по созданию комфортной городской среды и городскому хозяйству. Об этом председатель городского парламента Александр Бельский сообщил на заседании 26 января. 

- С коллегами уже обсуждался вопрос создания в Законодательном собрании отдельной комиссии, которая будет заниматься жилищными и хозяйственными вопросами, чтобы максимально эффективно включиться в работу, - поделился Бельский. 

Напомним, ранее ЗакС одобрил документ, позволяющий ему создавать неограниченное количество комиссий. Ранее их могло быть не более семи. 

Сергей Еремеев


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