Бельский задумался об организации комиссии ЗакСа по созданию комфортной городской среды

В Законодательном собрании Петербурга может появиться комиссия по созданию комфортной городской среды и городскому хозяйству. Об этом председатель городского парламента Александр Бельский сообщил на заседании 26 января.

- С коллегами уже обсуждался вопрос создания в Законодательном собрании отдельной комиссии, которая будет заниматься жилищными и хозяйственными вопросами, чтобы максимально эффективно включиться в работу, - поделился Бельский.

Напомним, ранее ЗакС одобрил документ, позволяющий ему создавать неограниченное количество комиссий. Ранее их могло быть не более семи.

Сергей Еремеев