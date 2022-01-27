Авторов акции с критикой Беглова оштрафовали на 500 рублей

Петербургских сторонников "Молодежного Яблока" Никиту Чиркова, Вадима Ваганова и Даниила Шенгеля, задержанных накануне перед акцией "Часы судного дня Беглова", 27 января отпустили из отдела полиции с протоколами о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Им выписали штрафы по 500 рублей, сообщил ЗАКС.Ру Ваганов.

Изначально сообщалось, что на молодых людей хотят составить протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). В ожидании предполагаемого суда активистов оставили в 43-м отделе полиции на ночь.

- Нам переквалифицировали все на хулиганство. Выписали 500 рублей штрафа и отпустили всех. Без суда. [Почему так поступили] можно только предполагать. Нам ничего не объяснили, – рассказал Ваганов.

Он добавил, что провести акцию им не удалось — полицейские задержали их практически сразу же, как они пришли в сквер Профессора Попова. Как силовики узнали о планах "яблочников" — неизвестно. Никаких анонсов они не размещали.

Напомним, 26 января в Петроградском районе Петербурга задержали двух членов и сторонника "Молодежного Яблока". Они хотели повесить "Часы судного дня Беглова" на столб. Стрелки часов указывали на главные, по мнению авторов перфоманса, проблемы города: некачественный вывоз мусора и плохую уборку снега, а также рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Константин Леньков, фото: "Молодежное Яблоко"