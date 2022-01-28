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Новости 9:23

Суд в Кемерово отказался взыскивать 750 тысяч рублей с активистов за работу силовиков на протестах

фото ЗакС политика Суд в Кемерово отказался взыскивать 750 тысяч рублей с активистов за работу силовиков на протестах

Центральный районный суд Кемерово отказался удовлетворять иск местного управления МВД о взыскании 752 тысяч рублей с активистов Станислава Калиниченко и Елизаветы Славинской за работу силовиков на акциях протеста 23 и 31 января 2021 года, а также за расходы правоохранителей на бензин, информирует телеграм-канал "Апология".

Суд рассматривал уже второй иск, поданный в отношении организаторов январских демонстраций в Кемерово. Ранее с активистов взыскали более 693 тысяч рублей за сверхурочную работу силовиков на протестах.

Интересы Калиниченко и Славинской представлял сотрудничающий с "Апологией" юрист Сергей Чувичкин.


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