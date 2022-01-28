ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:54

Коронавирусные ограничения не дали Путину и Беглову встретиться в Петербурге лично

фото ЗакС политика Коронавирусные ограничения не дали Путину и Беглову встретиться в Петербурге лично

Петербургский градоначальник Александр Беглов и глава государства Владимир Путин не смогли встретиться лично днём ранее, 27 января, из-за коронавирусных ограничений, информирует РИА "Новости".

Губернатор отчитался перед президентом в письменной форме.

Отметим, что об очной петербургской встрече Путина и Беглова сообщал вчера в первой половине дня кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вечером Смольный представил СМИ отчёт о совещании политиков, при этом в публикации отсутствовали какие-либо цитаты и фотографии. Согласно релизу, Беглов поведал президенту о развитии музея обороны Ленинграда, об открытии метро в Кудрово и строительстве крупных развязок.

Путин приезжал в родной город 27 января по случаю 78-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В одиночестве он возложил цветы к мемориалу на Пискарёвском кладбище. За президентом внимательно следили снайперы, а собравшихся возложить цветы петербуржцев, - в том числе блокадницу - огородили забором, запрещая пройти на территорию комплекса. Песков позднее заявил, что всех желающих пускали свободно.

Коронавирусные ограничения, впрочем, не помешали Беглову приехать на Пискарёвское кладбище не одному, а в компании со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Фото: пресс-служба Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама