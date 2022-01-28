В Выборгском районе приостанавливается выдача паспортов: отдел миграции ушёл на COVID-карантин

В Петербурге закрылся отдел по вопросам миграции УМВД Выборгского района, расположенный на улице Пархоменко, 18, делится "Фонтанка".

Пользователи сообщили изданию, что в пятницу, 28 января, им пришли письма, в которых говорилось об отказе в выдаче паспорта. Обоснование: сотрудники отдела - семь человек - заболели ковидом и ушли на больничный.

В связи с данным обстоятельством ведомство закрывается не менее чем на две недели.

Желающим предлагают воспользоваться "Госуслугами" для подачи заявления на паспорт.