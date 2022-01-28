ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:52

В Выборгском районе приостанавливается выдача паспортов: отдел миграции ушёл на COVID-карантин

фото ЗакС политика В Выборгском районе приостанавливается выдача паспортов: отдел миграции ушёл на COVID-карантин

В Петербурге закрылся отдел по вопросам миграции УМВД Выборгского района, расположенный на улице Пархоменко, 18, делится "Фонтанка".

Пользователи сообщили изданию, что в пятницу, 28 января, им пришли письма, в которых говорилось об отказе в выдаче паспорта. Обоснование: сотрудники отдела - семь человек - заболели ковидом и ушли на больничный.

В связи с данным обстоятельством ведомство закрывается не менее чем на две недели.

Желающим предлагают воспользоваться "Госуслугами" для подачи заявления на паспорт.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама