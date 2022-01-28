Политех получил дополнительные возможности для исследования и разработки вакцин

Подразделение петербургского Политеха, Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ), включили в глобальную вирусологическую сеть GVN (The Global Virus Network), передает пресс-служба вуза. Это позволит образовательному учреждению более глубоко исследовать различные вакцины и даст больше возможностей для их разработки. В вузе, в частности, рассчитывают на получение новых грантов, стажировок и обмен опытом с другими участниками сети.

"Сотрудничество с GVN также позволит расширить наши возможности по текущим научным проектам в области вирусологии, которые реализуются в рамках программы "Приоритет-2030" и деятельности НЦМУ "Передовые цифровые технологии"", - отметил директор профильного института при Политехе Андрей Васин.

ИБСиБ и до включения в сообщество GVN разрабатывал препараты против коронавируса, гриппа и ВИЧ. В вирусологическу сеть от России входят также НИИ гриппа имени Смородинцева, центр имени Чумакова и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом.