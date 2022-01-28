"Фонтанка": Силовики сняли "осаду" с баров на улице Рубинштейна

Ставший за последнюю неделю привычным пейзаж улицы Рубинштейна в Петербурге, считающейся одной из главных барных улиц, вечером 28 января изменился. Как сообщает издание "Фонтанка", в отличие от пяти предыдущих вечеров возле дверей закрытых по решению властей баров больше не дежурят сотрудники силовых ведомств. Правда, на проезжей части заметны их припаркованные служебные автомобили.

Напомним, что после нескольких дней открытой конфронтации между владельцами заведений общепита, отказывающимися соблюдать противоэпидемические правила, и петербургскими властями лидера движения сопротивления, ресторатора Александра Коновалова, задержали по делу о взятке.

В ночь с пятницы на субботу на прошлой неделе силовики закрыли двадцать баров, работавших в ночи и пускавших посетителей без QR-кодов. С воскресенья на улице Рубинштейна были расставлены целые посты из полицейских и росгвардейцев.