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Новости 17:55

Бельский принес соболезнования родным и близким Леонида Куравлева

фото ЗакС политика Бельский принес соболезнования родным и близким Леонида Куравлева

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский откликнулся на известие о кончине знаменитого киноактера, народного артиста Леонида Куравлева, о которой СМИ сообщили днем 30 января. Единоросс поспешил обратиться к родным, близким и коллегам деятеля искусств от своего имени и от лиц всех своих 49 коллег по парламенту.

"Российская культура понесла тяжелую утрату. От нас ушел великий актер, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественного кинематографа. <...> Признанный мастер импровизации, он своим выдающимся талантом и творческим обаянием завоевал подлинную любовь зрителей", - говорится в тексте, содержащем соболезнования.

Бельский отметил, что каждая из полутора сотен ролей Куравлева была яркой и сыграна максимально органично, тогда как многие фильмов во многом благодаря его мастерству стали классикой.

Леонид Куравлев, на новогодних праздниках заболевший пневмонией, скончался в больнице в Коммунарке на 86-м году жизни.


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