"Яркий пример служения обществу": Бельский поздравил Миллера с юбилеем

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский выступил с поздравительным обращением по случаю 60-летнего юбилея председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, который тот отмечает в понедельник, 31 января.

"Ваш жизненный и трудовой путь – яркий пример управленческой эффективности и компетентности, служения обществу и государству. Занимая важные государственные должности на городском и федеральном уровне, вы внесли значимый вклад в социально-экономический прогресс Санкт-Петербурга и развитие российской энергетической сферы", - говорится в речи депутата.

По мнению единоросса, в том числе качеству управленческой работы Миллера Газпром обязан своим могуществом и системообразующей ролью в отечественной экономике.

В январе Миллера удостоил звания Героя Труда президент Владимир Путин, работавший с ним в петербургской мэрии еще в начале 1990-х годов, что встретило неоднозначную и подчас ироничную оценку в среде политических комментаторов.