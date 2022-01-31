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Новости 13:30

Вишневский считает, что показ Путину неубранного Петербурга быстро бы решил "снежную" проблему

фото ЗакС политика Вишневский считает, что показ Путину неубранного Петербурга быстро бы решил "снежную" проблему

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, отвечая на вопрос о еще не опробованных и при этом действенных способах повлиять на уборку города от снега, вспомнил визит президента Владимира Путина на прошлой неделе. Тогда, отметил "яблочник", главе государства специально расчистили маршрут, ведущий к Пискаревскому кладбищу, а остальной город, и в частности центральную его часть, не показали. Вишневский считает, что для жителей полезной бы оказалась, наоборот, именно "экскурсия" для Путина по центру.

"...Чтобы он лично на это посмотрел. Я думаю, после этого все бы убрали довольно быстро. Грустно немножко так говорить, но мы понимаем, что у нашего губернатора один-единственный избиратель - это президент, с мнением которого он считается, и только его оценки и важны", - рассудил политик в интервью "Эху Петербурга".

Отметим, что накануне сугробы на какое-то время помешали даже судье и прокурору, которые не сразу смогли попасть на заседание в здание Колпинского районного суда.


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Вишневский Борис Лазаревич 

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