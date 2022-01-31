Вишневский считает, что показ Путину неубранного Петербурга быстро бы решил "снежную" проблему

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, отвечая на вопрос о еще не опробованных и при этом действенных способах повлиять на уборку города от снега, вспомнил визит президента Владимира Путина на прошлой неделе. Тогда, отметил "яблочник", главе государства специально расчистили маршрут, ведущий к Пискаревскому кладбищу, а остальной город, и в частности центральную его часть, не показали. Вишневский считает, что для жителей полезной бы оказалась, наоборот, именно "экскурсия" для Путина по центру.

"...Чтобы он лично на это посмотрел. Я думаю, после этого все бы убрали довольно быстро. Грустно немножко так говорить, но мы понимаем, что у нашего губернатора один-единственный избиратель - это президент, с мнением которого он считается, и только его оценки и важны", - рассудил политик в интервью "Эху Петербурга".

Отметим, что накануне сугробы на какое-то время помешали даже судье и прокурору, которые не сразу смогли попасть на заседание в здание Колпинского районного суда.