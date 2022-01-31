Власти Петербурга ужесточили "антивирусные" проверки общепита

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге усилились проверки заведений общепита, а также транспорта и сферы услуг на предмет соблюдения антивирусных правил, информирует пресс-служба Смольного.

На прошлой неделе чиновники изучили деятельность 87 магазинов, 22 кафе, 25 организаций. Из всех заведений нарушения обнаружили в восьми, они касались отсутствия СИЗ и QR-кодов.

"В одной из точек общепита отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, сведения о вакцинации сотрудников, а в одном гипермаркете не организовали проверку QR-кодов у посетителей", - отчитались в Смольном.

Ночью чиновники изучили работу 17 заведений, нарушения обнаружили у семи. Клиенты раскуривали кальяны, а у персонала не было масок, средств дезинфекции, на входе не проверяли QR-коды.

"В отношении владельцев, не обеспечивших соблюдение законодательства, ведётся работа по возбуждению административных производств. Нарушителям-юрлицам грозит штраф до 300 тысяч рублей", - уточнили в Смольном.

Административные протоколы получили 39 посетителей. Следственный комитет и Роспотребнадзор опечатали семь заведений.

Напомним, на прошлой неделе силовики закрыли 20 баров, работавших ночью и пускавших посетителей без QR-кодов. С воскресенья на улице Рубинштейна расставили целые посты из полицейских и росгвардейцев. 28 января "оцепление" сняли.