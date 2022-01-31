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Новости 17:35

Смольный хочет самостоятельно устанавливать размер премии руководству ОМС Петербурга

фото ЗакС политика Смольный хочет самостоятельно устанавливать размер премии руководству ОМС Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города законопроект о премиях руководителям территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Документ опубликован на сайте парламента. 

Согласно законопроекту, правительство города будет устанавливать перечень, максимальные размеры и порядок выплаты премий руководителю, его заместителю и главному бухгалтеру ТФОМС. Определяться это все будет договорами, нормативными актами фонда и соглашениями, сказано в документе. Для главы ТФОМС устанавливать размер премии также можно правовыми актами правительства города, следует из документа.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко в материалах к проекту закона сообщил, что сейчас правом никак не регулируется установка премий руководству ФОМС.

Напомним, сейчас фондом в Петербурге временно руководит Вадим Стожаров, занимающий пост заместителя директора. Прежний глава ведомства Александр Кужель покинул должность в мае 2021 года.

После того, как Кужель ушел с поста, СМИ сообщили, что прокуратура интересовалась его деятельностью - экс-глава фонда якобы выписывал себе крупные премии. ЗАКС.Ру не удалось найти информации об этом на сайте прокуратуры, а также данных о каких-либо судебных разбирательствах с участием Кужеля. 

София Саттарова


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