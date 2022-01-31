Смольный хочет самостоятельно устанавливать размер премии руководству ОМС Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города законопроект о премиях руководителям территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно законопроекту, правительство города будет устанавливать перечень, максимальные размеры и порядок выплаты премий руководителю, его заместителю и главному бухгалтеру ТФОМС. Определяться это все будет договорами, нормативными актами фонда и соглашениями, сказано в документе. Для главы ТФОМС устанавливать размер премии также можно правовыми актами правительства города, следует из документа.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко в материалах к проекту закона сообщил, что сейчас правом никак не регулируется установка премий руководству ФОМС.

Напомним, сейчас фондом в Петербурге временно руководит Вадим Стожаров, занимающий пост заместителя директора. Прежний глава ведомства Александр Кужель покинул должность в мае 2021 года.

После того, как Кужель ушел с поста, СМИ сообщили, что прокуратура интересовалась его деятельностью - экс-глава фонда якобы выписывал себе крупные премии. ЗАКС.Ру не удалось найти информации об этом на сайте прокуратуры, а также данных о каких-либо судебных разбирательствах с участием Кужеля.

София Саттарова