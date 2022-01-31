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Новости 17:54

Журналисты призывают власти Петербурга построить "Тучков буян" без судебного квартала

фото ЗакС политика Журналисты призывают власти Петербурга построить "Тучков буян" без судебного квартала

Журналистское сообщество Северной столицы решило обратиться к городским властям посредством своего профессионального инструментария — СМИ — с призывом отказаться от возведения судебного квартала в непосредственной близости к будущему парку "Тучков буян".

Уточним, что на набережной между Тучковым и Биржевым мостами должна была появиться зелёная зона, "резиденцию" Верховного суда должны были перенести в другое место. О переезде судебного квартала стало известно в начале 2022 года.

"Наша задача сейчас — показать властям, что вопрос со строительством судов не закрыт. Мы предлагаем коллегам присоединяться к нам, публиковать обращение в своих социальных сетях и каналах. Мы призываем другие профессиональные сообщества и просто неравнодушных петербуржцев последовать нашему примеру и публично высказываться в защиту полноценного парка на Тучковом буяне, требуя от властей исполнения своих обещаний", — приводит "Лениздат" выдержку из заявления петербургских журналистов.

Инициатор обращения Антон Мухин в разговоре с изданием сообщил, что журналисты намеренно не стали отправлять своё воззвание Смольному и Кремлю, поскольку власть предержащие всё равно читают СМИ, поэтому увидят его в любом случае.

"Обращение профессиональных сообществ принципиально отличается от обращения "всего мира". В сообществе все знают друг друга, никто не усомнится в подлинности фамилий, за каждой фамилией — её репутация. Именно поэтому мы надеемся, что вслед за муниципальными депутатами, которые уже высказались, вслед за нами в поддержу полноценного парка на Тучковом буяне будут и другие обращения", — высказался Мухин.

Муниципалы города на Неве обратились к губернатору Александру Беглову в середине января. Они потребовали его отставки в случае, если на месте обещанного парка появится судебный департамент.

В свою очередь в Смольном утверждают, что петербургский аналог "Зарядья" всё же будет, но не уточняют площадь будущей зелёной зоны. Кроме судебного квартала, на участке возведут здание Академии танца Бориса Эйфмана. Строительство последнего планируют завершить до 2024 года.


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